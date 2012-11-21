Google збирає підписи проти цензури в інтернеті

У зверненні Google «Take action» («Почни діяти») наголошується, що більше двох мільярдів осіб в усьому світі використовують інтернет. Але сьогодні вільний інтернет поставлений під загрозу, упевнені в Google, і тому пропонують поставити свій підпис під петицією проти цензури в інтернеті.

«Деякі уряди хочуть запровадити цензуру і контроль у всесвітній мережі. Такі рішення можуть бути ухвалені на закритій міжнародній нараді в грудні цього року. Майбутнє інтернету залежить від нас. Підтримайте вільний і відкритий Інтернет», - йдеться у зверненні до користувачів.

"У вільному світі без меж інтернет має бути доступним. Можливість вплинути на долю інтернету повинні мати не лише уряди, а й мільярди інтернет-користувачів і технічних фахівців в усьому світі", - зазначають у Google.