Парламентарії України та Росії обговорять двосторонні відносини

Про це заявив глава комітету у справах СНД і зв'язків зі співвітчизниками Державної думи РФ Леонід Слуцький, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Найближче засідання відбудеться у Дніпропетровську на початку 2013 року. Саме там ми зможемо обговорити не тільки науково-технічне співробітництво наших країн, як раніше планувалося, але і весь комплекс проблем російсько-українських взаємин, у тому числі і їх парламентську складову після виборів до Верховної Ради», - сказав Л.Слуцький.

Він висловив також вдячність своїм українським колегам за бажання активізувати діалог між Держдумою і Верховною Радою.

«Парламентська дипломатія відіграє велику роль у зміцненні взаємних відносин, і часто по багатьом чутливим питанням проходить там, де не проходить дипломатія офіційна», - вважає він.