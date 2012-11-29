Тандем Путін-Медведєв втрачає довіру росіян - опитування

Президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, як і раніше, лідирують у рейтингу довіри росіян серед російських політиків, проте їх показники знизилися.

Про це УНІАН повідомили в російському аналітичному центрі «Левада-Центр».

Так, якщо у січні 2012 року В.Путін викликав у цілому довіру у 41% росіян, у квітні - у 42%, то у листопаді - лише у 34%.

Відповідний рейтинг Д.Медведєва у січні і квітні становив 28%, у листопаді - лише 20%.

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При цьому у листопаді до 24% зросла кількість опитаних, які вважають, що в Росії немає політиків, яким можна довіряти.

Крім того, рейтинг схвалення діяльності В.Путіна за останні сім місяців знизився з 69% у травні, після спаду літом, зростання на початку осені, - до 63% у листопаді. Частка незадоволених роботою російського лідера зросла з 30% до 36%.

Рейтинг схвалення Д.Медведєва змінився на 10 процентних пунктів: у травні його діяльність схвалювали 64%, у листопаді - тільки 54%. Кількість незадоволених його роботою збільшилося з 35% до 45%.

Окрім цього, роботу уряду схвалювали у травні 53%, у листопаді - 40%, частка незадоволених за цей же період зросла з 46% до 59%.

Директор «Левада-Центру» Лев Гудков вважає, що зниження рейтингу В.Путіна не випадкове, і сезонним коливанням його пояснити не можна, воно вписується в довгостроковий тренд втрати довіри населення до влади.

Експерт відзначає, що рейтинг Путіна поступово знижується з осені 2008 року. За винятком окремих сезонних моментів і подій на зразок інавгурації і виборів, загальний тренд був на зниження.

Л.Гудков вважає, що є кілька причин спостережуваного восени зниження рейтингу. Зокрема, останні три місяці не зростають доходи населення, що створює дифузну незадоволеність, у суспільстві продовжується розкол між населенням великих міст, які все більше відчувають свою несумісність з нинішнім режимом, і консервативною частиною суспільства, яка не така активна у своєму вираженні незадоволеності, але при цьому навіть гостріше відчуває падіння доходів.

«Ланцюжок скандалів, пов'язаних з екс-міністром оборони Анатолієм Сердюковим, та інші антикорупційні розслідування не справили позитивної дії на рейтинг Президента - населення розуміє їх не як повномасштабну боротьбу з корупцією, а як боротьбу кланів», - сказав Л.Гудков.

За його словами, 30% опитаних назвали відставку А.Сердюкова у числі політичних подій останнього місяця, що найбільш запам'яталися. Заплановані на грудень велика прес-конференція Президента РФ і його послання до Федеральних зборів навряд чи підвищать рейтинг В.Путіна і, навпаки, можуть викликати тільки ще більше роздратування, відзначив Л.Гудков.

Опитування було проведено 23-26 листопада за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1596 осіб віком 18 років і старше у 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках до загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних досліджень не перевищує 3,4%.