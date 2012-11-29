Уся Сирія відрізана від інтернету

Про це повідомляє на своєму сайті американська компанія з мережевого моніторингу Renesys.

За даними компанії, починаючи з 12.26 за місцевим часом всі 84 вузли IP-адрес Сирії в глобальній таблиці маршрутизації виявилися недоступні, що свідчить про повне відключення країни від інтернету, пише РІА "Новости".

Раніше повідомлялося, що в околицях Дамаска в четвер відбуваються запеклі зіткнення між повстанцями і урядовими силами, в результаті чого був заблокований маршрут між міжнародним аеропортом і сирійської столицею.