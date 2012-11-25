Сирійські повстанці заявляють, що захопили військову авіабазу

В інтернеті з’явився відеозапис, що, як стверджують, показує повстанців на цій базі, пише Радіо Свобода.

Але його автентичність, як і загалом заяву повстанців, неможливо перевірити з незалежних джерел.

Сирійські правозахисники, які базуються в Лондоні, повідомили тим часом за даними зі своїх джерел, що від поранень, отриманих у бою за цю авіабазу, померли п’ятеро повстанців.