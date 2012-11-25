Сирійські повстанці заявляють, що захопили військову авіабазу
19:09, 25 листопада 2012Світ
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Сирійські повстанці заявили в неділю, що захопили базу військових вертольотів Мардж-ас-Султан за 15 кілометрів на схід від столиці Дамаска в перебігу нічного бою.
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В інтернеті з’явився відеозапис, що, як стверджують, показує повстанців на цій базі, пише Радіо Свобода.
Але його автентичність, як і загалом заяву повстанців, неможливо перевірити з незалежних джерел.
Сирійські правозахисники, які базуються в Лондоні, повідомили тим часом за даними зі своїх джерел, що від поранень, отриманих у бою за цю авіабазу, померли п’ятеро повстанців.
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