Москву паралізував крижаний дощ

Крижаний дощ посилив наслідки сильного снігопаду, що почався в Москві ще в середу вдень: пішоходи і автомобілісти ледве пересуваються по дорогах мегаполісу, передає РІА Новини.

Люди, боячись послизнутися, шукають найменш засніжені шляхи, щоб дістатися до метро. Їм намагаються допомогти комунальники, які борються зі снігом і льодом. Автомобілісти змушені витрачати багато часу на очищення своїх машин від великої кількості снігу і крижаної кірки.

Негода серйозно ускладнила життя мегаполісу: місто стоїть у заторах, пішоходам теж доводиться нелегко, бо двірники не встигають розгрібати замети, а комунальні служби працюють у безперервному режимі. Усього за кілька днів у місті, як очікується, випаде місячна норма опадів, замети досягнуть півметрової висоти.

Москва вже має сумний досвід ліквідації наслідків крижаного дощу: у кінці грудня 2010 року в результаті крижаного дощу в столиці було повалено кілька тисяч дерев, спостерігалося сильне зледеніння тротуарів, у Підмосков'ї було серйозно порушено електропостачання.