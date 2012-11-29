Москву засипало снігом: затори тягнуться на десятки кілометрів

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили в центрі з прогнозування погоди «Фобос».

«За минулу добу випало 17 мм опадів, висота сніжного покриву становить уже не менше 10 см, що вдвічі вище за норму. Негода продовжиться четвер і п'ятницю, покращення намітяться лише до суботи», - йдеться в повідомленні.

За попередніми оцінками, в найближчу добу випаде майже місячна норма опадів і, вірогідно, буде 2 абсолютних рекорди – з добової та місячної норми опадів. Також не виключений рекорд з висоти заметів.

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У «Фобос» зазначили, з початком календарної зими погода почне заспокоюватися: стихне вітер, опади помітно послабшають і йтимуть у вигляді снігу та мокрого снігу.

За інформацією мерії Москви, в роботах із прибирання міських вулиць зайнято 12 тисяч одиниць техніки.

Швидкість руху наземного транспорту знизилася на 25-30%, при цьому кількість пасажирів метрополітену зросла на 25%.

За даними сервісу «Яндекс. Пробки» на 11.00 мск, завантаженість доріг становить 9 балів із 10 можливих. На даний момент завантаженість доріг оцінюється на 7 балів. На під'їздах до міста пробки тягнуться на десятки кілометрів.

Снігопад також вплинув на роботу московських аеропортів. Так, вночі, коли МНС РФ оголосило штормове попередження через завірюху й посилення вітру до 15-20 м/с, у «Домодєдово» затримувалися 73 рейси, наразі більшість із них вилетіли. Аеропорти «Внуково» і «Шереметьєво» працюють у штатному режимі.