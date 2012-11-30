Рівень безробіття у зоні Євро продовжує бити рекорди

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Рівень безробіття у всіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) у жовтні також зріс порівняно з вереснем до 10,7% з 10,6%.

У жовтні 2012 року найнижчий рівень безробіття було зареєстровано в Австрії (4,3%), Люксембурзі (5,1%), Німеччині (5,4%) і Нідерландах (5,5%).

Найвищий рівень безробіття в жовтні 2012 року було зареєстровано в Іспанії (26,2%) і Греції (25,4% в серпні 2012 року).

За даними Євростату, в цілому в жовтні не мали роботи 18,703 млн. чоловік у зоні євро, і 25,913 млн. чоловік в ЄС-27.

З 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.