ЄС і МВФ виділять Греції 43,7 мільярда євро

"Єврогрупа вирішила, що необхідні елементи, необхідні для початку відповідних національних процедур в державах єврозони для схвалення чергового траншу від ЕФФС, вже є. Його розмір складе 43,7 мільярда євро. 10, 6 мільярда євро для фінансування бюджету і 23,8 мільярда євро у вигляді облігацій ЕФФС для рекапіталізації банків будуть надані в грудні. Надання решти коштів пройде в три транші протягом першого кварталу 2013 року в залежності від виконання Економічної програми", - йдеться в заяві.

Як повідомляє РИА Новости, Єврогрупа розраховує, що зможе прийняти остаточне рішення з надання цих коштів на засіданні 13 грудня, "відповідно із завершенням національних процедур і після оцінки результатів можливого зворотнього викупу", йдеться в повідомленні.