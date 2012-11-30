У Кремлі заявили, що японський прем'єр дарма вірить чуткам про хвороби Путіна

У п'ятницю агентство Кіодо повідомило, що візит Нода відкладається, а сам японський прем'єр пояснив це поганим самопочуттям російського президента. Між тим у графіку Путіна на грудень заплановано низку міжнародних зустрічей і заходів, зокрема, 3 грудня він відвідає Стамбул, а 5 грудня візьме участь в черговому засіданні Ради глав СНД в Ашгабаді.

"Здоров'я президента нормальне, президент працює. Швидше за все, до лідерів зарубіжних доходять дискусії, які ведуться в ЗМІ у вигляді чуток. Ми списуємо висловлювання прем'єра Японії на це", - сказав прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, пише РІА "Новости" .

За його словами, Нода не міг скасувати візит, оскільки домовленості про конкретну дату не було.

"У президента Путіна дуже напружений робочий графік. Людині, яка не має проблем зі здоров'ям, важко когось в цьому завіряти. В цьому немає необхідності. Напередодні саміту він накульгував і не приховував цього", - додав він.