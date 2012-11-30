У Росії судитимуть жінку-водія, яка загинула в ДТП за участю авто віце-президента Лукойл

У Росії можуть створити прецедент У Росії можуть створити прецедент

Як повідомили УНІАН у прес-службі московської поліції, головним слідчим управлінням ГУ МВС Росії у м. Москві завершено розслідування кримінальної справи за фактом ДТП на Ленінському проспекті.

Повідомляється, що сьогодні прокуратура затвердила прийняте слідством процесуальне рішення щодо звинувачення учасниці ДТП і передала справу в Гагаринський суд для розгляду по суті.

«Обвинувачення за ст. 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів, що призвело через необережність до смерті людини) було висунуто загиблій у результаті аварії Ользі Александриній», - йдеться в повідомленні.

У поліції нагадують, що раніше кримінальну справу щодо О.Александриної було припинено за фактом її смерті. Проте захист обвинуваченої з цими висновками не погодився, і родичі загиблої звернулися до суду з проханням відновити справу.

7 жовтня 2010 р. Тверской районний суд визнав припинення справи законним і відмовив у її відновленні.

Тоді родичі звернулися до Конституційного суду РФ, який виніс постанову про перегляд справи. В результаті суд ухвалив рішення: «якщо сторона загиблого виступає проти припинення справи у зв'язку зі смертю підозрюваного (обвинуваченого), правоохоронні органи зобов'язані продовжити попереднє слідство і направити справу до суду».

«Це перше таке рішення, яке може створити прецедент передачі до суду кримінальної справи щодо померлої особи», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН: Аварія за участю автомобіля Mercedes S500, в якому їхав віце-президент нафтової компанії ЛУКОЙЛ А.Барков, сталася 25 лютого 2010 року. У ДТП загинули лікарі Віра Сидельникова і Ольга Александрина, якій висунуто звинувачення в порушенні правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів.