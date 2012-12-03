Слухання у справі інформатора WikiLeaks продовжаться до 12 грудня

Про це повідомляє в понеділок агентство Ассошіейтед Пресс з посиланням на заяву судді військового трибуналу полковника Дениса Лінда (Denise Lind).

Як повідомляє РИА Новости, Меннінга обвинувачують в незаконному отриманні військової інформації і понад 250 тисяч документів американського зовнішньополітичного відомства, в тому числі пов'язаних з війнами в Афганістані та Іраку. Всього проти інформатора скандально відомого сайту висунуто 22 звинувачення, включаючи надання допомоги ворогові і розкриття секретних даних армії США.

За словами судді Лінда, через брак часу на заслуховування позицій обвинувачення і захисту початок основних слухань у справі Меннінга було перенесено з лютого на березень 2013 року. Судові засідання почнуться 6 або 18 березня, сказав суддя. Раніше очікувалося, що суд над Меннінгом буде проходити з 21 вересня по 12 жовтня. Потім початок слухань був пересунутий на 4 лютого наступного року.