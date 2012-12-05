Польський аташе: Україна повинна мати спільну з Європою систему безпеки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час інтерактивної конференції «НАТО: зміцнення безпеки шляхом співробітництва», яка проходила в Тернопільському національному економічному університеті.

«Україна є частиною Європи. Ми маємо багато спільних інтересів, тому ми повинні мати спільну систему безпеки», – аргументував свою позицію Т Кшчинський.

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Присутні на конференції також наголошували на важливості об’єктивного інформування українців про НАТО та можливий вступ України до цього альянсу.

«Попри те, що наша мета – це членство в Євросоюзі та Північноатлантичному блоці, нас чекає серйозна робота з подолання міфів та стереотипів, створених антипропагандиським ляскотом, адже люди мало що знають про НАТО і його цілі. Такі конференції, як нинішня, дуже потрібні, адже вони дають можливість ліквідувати дефіцит інформації», – зазначив під час виступу заступник голови облради Олег Боберський.

Під час конференції присутні обговорили шляхи поглиблення співпраці між Україною та НАТО, підвели підсумки уже проведених спільних заходів, а також проаналізували очікування обох сторін від співпраці.

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В рамках конференції відбувся телеміст із штаб-квартирою НАТО.

У заході взяли участь заступник начальника управління Генерального штабу Збройних Сил України Геннадій Коваленко, заступник голови місії Посольства Словацької Республіки в Україні Марек Шафін.

З Брюселя на зв’язок виходила доктор Герлінда Неус, голова секції Департаменту публічної дипломатії НАТО.

Також участь в конференції взяли студенти вишу, представники обласної влади та громадськості.