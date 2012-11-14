Європейські дипломати закликають Україну не боятися реакції Росії

Як повідомили УНІАН в Центрі зовнішньополітичних досліджень OPAD, про це йшлося на організованій Інститутом європейського поступу інтерактивній конференції "Зміцнення безпеки через співробітництво", присвяченій питанню співпраці з НАТО в ситуації позаблокового статусу України.

Зокрема, як сказала Надзвичайний та Повноважний Посол Фінляндії в Україні Ар'я Макконен, "як члени ЄС, ми не можемо бути нейтральними. І якщо громадяни нашої країни вирішать, що ми повинні вступити до НАТО, то двері Альянсу для нас будуть відкриті".

За її словами, у Фінляндії, яка після Другої Світової війни визнавалася як нейтральна, зараз ніхто не говорить про нейтралітет.

А.Макконен наголосила, що Україні необхідна кооперація з НАТО в світлі тих загроз, які стоять перед світом на початку 21 сторіччя – тероризм, піратство, кіберзагроза.

Представники дипломатичного корпусу Фінляндії, Естонії, Словаччини та Литви, які теж брали участь в заході, закликали Україну пам’ятати про свої національні інтереси і не боятися реакції сусідів, зокрема Росії.

Надзвичайний та Повноважний Посол Естонії Сулєв Канніке, говорячи про історію вступу його країни до НАТО, зазначив, що свого часу в Кремлі були дуже занепокоєні таким кроком Таллінна, зросла напруженість у відносинах, але після приєднання до Альянсу претензії Москви тільки зменшилися.

"Ми не можемо казати, що у нас дружні стосунки з Росією. Але ми зберігаємо партнерські відносини, ведемо ефективну співпрацю, між нашими країнами збільшується товарообіг та туристичний потік", - підкреслив С.Канніке.