Жертвами тайфуну на Філіппінах стали щонайменше 100 осіб
08:45, 05 грудня 2012Світ
599 0
Щонайменше 100 осіб загинули при обрушенні тайфуну "Бофа" на південь Філіппін.
Число зниклих безвісти постійно зростає
За повідомленнями місцевої влади, число зниклих безвісти постійно зростає, передає українська служба Бі-Бі-Сі.
Майже половина жертв стихії були жителями гірської області, які загинули від зсуву ґрунту, коли переправлялися до евакуаційних центрів.
Швидкість вітру досягала 160 км на годину - тайфун "Бофа" зривав дахи з будинків, виривав дерева, але найбільших збитків завдав зливовий фронт шириною в 500 км - сільськогосподарські землі було затоплено, на багато сіл зійшли грязьові зсуви.
Завдяки запобіжним заходам, до яких вдалася влада країни, кількість жертв є набагато меншою, аніж минулого року. Тоді в результаті шторму загинули півтори тисячі людей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter