Жертвами тайфуну на Філіппінах стали щонайменше 100 осіб

За повідомленнями місцевої влади, число зниклих безвісти постійно зростає, передає українська служба Бі-Бі-Сі.

Майже половина жертв стихії були жителями гірської області, які загинули від зсуву ґрунту, коли переправлялися до евакуаційних центрів.

Швидкість вітру досягала 160 км на годину - тайфун "Бофа" зривав дахи з будинків, виривав дерева, але найбільших збитків завдав зливовий фронт шириною в 500 км - сільськогосподарські землі було затоплено, на багато сіл зійшли грязьові зсуви.

Завдяки запобіжним заходам, до яких вдалася влада країни, кількість жертв є набагато меншою, аніж минулого року. Тоді в результаті шторму загинули півтори тисячі людей.