Журнал Time обрав людину року

У результаті відкритого голосування в інтернеті Кім Чен Ин отримав 5,6 мільйона голосів, випередивши більш ніж удвічі найпопулярніших номінантів на "титул", що присуджується з 1927 року.

"Непоганий результат для людини, яка офіційно не з'являлася на публіці починаючи з 2010 року", - зазначило видання.

Серед номінантів фігурували, зокрема, американський лідер Барак Обама, єгипетський президент Мухаммед Мурсі, який набрав рекордну кількість голосів "проти", його сирійський колега Башар Асад (також з вираженим негативним рейтингом), держсекретар США Хілларі Клінтон, а також видатний плавець-олімпієць Майкл Фелпс.

На користь номінанток від Росії - панк-групи Pussy Riot - було віддано близько 57 тисяч голосів (13,18%).

У списку номінантів фігурують не тільки реальні персони, зауважує РІА "Новости", але також марсохід Curiosity, відправлений цього року на Марс у рамках проекту НАСА, та анонімний збірний образ нелегального іммігранта, роль якого в житті США і читачі, і редколегія визнають вельми помітною.