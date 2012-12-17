Пожежа в житловому будинку Парижа: постраждали 15 людей

Сильна пожежа сталася в багатоповерховому житловому будинку в одному з центральних районів Парижа, постраждали 15 людей, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Франс Прес».

За даними представників протипожежної служби французької столиці, пожежа в одному з будинків у П'ятому окрузі Парижа виникла о 2.30 за місцевим часом на третьому поверсі семиповерхової будівлі. Сходовими прольотами вогонь швидко поширився на поверхи, що знаходилися вище. Вогонь, у боротьбі з яким були задіяні 130 пожежників і 41 одиниця техніки, вдалося згасити майже за годину.

Внаслідок пригоди, причини якої встановлюються, постраждали загалом 15 осіб, із них серйозно - троє, а стан ще одного медики оцінюють як важкий. Всі постраждалі госпіталізовані.