У Білорусі дорогою додому затримали активіста міжнародної організації

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, за даними сайту «Молодого фронту», 18 грудня ввечері дружині М.Демиденка Алєсі зателефонував співробітник суду Фрунзенського району Мінська й повідомив, що відбулося судове засідання. У чому звинувачують М.Демиденка, невідомо.

«Активіста затримали дорогою додому. Про це він повідомив дружині по телефону. Пізніше Демиденко знову подзвонив додому і сказав, що з нього взято підписку про те, що він попереджений про неприпустимість участі в несанкціонованих заходах 19 грудня, в чергову річницю розгону мирної демонстрації в Мінську в 2010 році. Проте його ніби не збираються затримувати. Однак додому він не повернувся, а за декілька годин стало відомо про рішення суду», - повідомляє сайт «Молодого фронту».

За інформацією «Молодого фронту», сьогодні до активістки організації Касі Галицької прийшли представники Центрального РУВС Мінська. З неї також узяли підписку про те, що вона попереджена про неприпустимість участі в будь-яких несанкціонованих заходах 19 грудня. При цьому міліціонери знімали процес підписання попередження на відео. Вони провели огляд квартири К.Галицької та конфіскували старі агітаційні матеріали.

Довідка УНІАН. 19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Республіки Білорусь оголосила переможцем діючого главу держави Олександра Лукашенка (з офіційним результатом 79,65%).

У день голосування пройшла масова акція протесту проти порушень у процесі виборів. Вона зібрала, за різними даними, від 5 до 40 тисяч осіб.

Акцію розігнали внутрішні війська й спецназ. Було затримано 639 осіб, були постраждалі, серед них журналісти. Затримано було також 7 кандидатів у президенти.

Ці події, а також невідповідність результатів виборів даним низки соцопитувань і exit-poll викликали різке засудження з боку ООН, західних країн і міжурядових організацій.