Генасамблея ООН проголосувала проти героїзації нацизму

За резолюцію проголосувало 130 держав, проти виступили США та Канада, ще 54 країни при голосуванні утрималися.

Резолюція "Героїзація нацизму: неприпустимість певних видів практики, яка сприяє ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов'язаної з ними нетерпимості", як повідомляє РІА Новини, раніше була схвалена Третім комітетом ГА ООН.

У документі, зокрема, висловлено серйозну стурбованість піднесенням екстремістських рухів та політичних партій, що пропагують расизм, етноцентризм і ксенофобію, займаються пощиренням ідеології фашизму та расової переваги.

Резолюція засуджує прославляння нацистського руху і колишніх членів організації "Ваффен-СС", у тому числі відкриття пам'ятників і меморіалів, а також проведення публічних демонстрацій із схваленням нацистського минулого, нацистського руху і неонацизму.