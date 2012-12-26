Суд виявився прихильним до п'яного сержанта, який збив 11 людей на зупинці

07:35, 26 грудня 2012
Світ
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Сержант-контрактник Сергій Батєнєв, який збив 11 людей на автобусній зупинці в Петропавловську-Камчатському, був відпущений військовим судом під підписку про невиїзд, повідомила військова прокуратура гарнізону.

Суд подарував свободу лихачу / Фото: НТВ

Проти Батєнєва порушено кримінальну справу. Інша кримінальна справа була порушена за фактом невиконання робіт з розчищення автобусної зупинки, повідомляє BBC Russian.

Інцидент стався вранці 24 грудня під час сильного снігопаду. Військовослужбовець, як повідомляється, не впорався з керуванням свого автомобіля "Тойота" і врізався в групу людей на автобусній зупинці.

В результаті події чотири людини потрапили до реанімації, одна з постраждалих залишається в комі. Всього було госпіталізовано сім чоловік, включаючи шестирічну дівчинку і хлопчика чотирьох років.

За попередніми даними, сержант перебував у нетверезому стані, у його крові було виявлено 0,88 проміле алкоголю.

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