Суд виявився прихильним до п'яного сержанта, який збив 11 людей на зупинці

Проти Батєнєва порушено кримінальну справу. Інша кримінальна справа була порушена за фактом невиконання робіт з розчищення автобусної зупинки, повідомляє BBC Russian.

Інцидент стався вранці 24 грудня під час сильного снігопаду. Військовослужбовець, як повідомляється, не впорався з керуванням свого автомобіля "Тойота" і врізався в групу людей на автобусній зупинці.

В результаті події чотири людини потрапили до реанімації, одна з постраждалих залишається в комі. Всього було госпіталізовано сім чоловік, включаючи шестирічну дівчинку і хлопчика чотирьох років.

За попередніми даними, сержант перебував у нетверезому стані, у його крові було виявлено 0,88 проміле алкоголю.