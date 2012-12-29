Поляки витратять на зустріч Нового року до 3 млрд дол. (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними компанії KMPG, більшість поляків мають намір зустріти 2013 рік вдома разом з близькими людьми, витративши в середньому на святкування близько 200 дол.

Дані опитування свідчать про скорочення кількості охочих зустріти Новий рік на приватних вечірках і спеціально організованих новорічних заходах: їхня кількість зменшилася до 12 і 6% опитаних відповідно з 13 і 9% торік.

Вдома планують зустріти новий рік 63% поляків, що на 4% більше, ніж роком раніше.

9% респондентів в останню мить вирішать, де зустрічати новий рік, а 2% не мають наміру святкувати.

"Найбільша частина новорічного бюджету буде витрачена на продукти харчування і безалкогольні напої, які обійдуться в близько 1,25 млрд дол. На алкоголь поляки витратять близько 300 млн. дол. На одяг, взуття, біжутерію та інші витрати, пов'язані із святкуванням Нового року, - ще близько 300 млн.", - сказано в звіті за результатами опитування, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, за даними KMPG, цього року поляки планували витратити на святкування Різдва 25 грудня майже 5 млрд дол., або в середньому на сім'ю близько 320 дол.

За даними польського Держкомітету статистики GUS, середня зарплата в секторі підприємств в країні в листопаді становила близько 1,2 тис. дол. при встановленому цього року мінімумі в майже 500 дол.

Довідка УНІАН. За даними офіційної статистики, оборот у роздрібній торгівлі в Польщі торік становив 208 млрд дол., або більш як 17 млрд дол. у середньому на місяць (за поточним курсом 1USD=3,1 PLN).