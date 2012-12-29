Четверо мародерів з місця катастрофи Ту-154 біля Смоленська підуть під суд

Четверо російських військовослужбовців підуть під суд за крадіжку після авіакатастрофи під Смоленськом літака президента Польщі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на головне військове слідче управління СК РФ.

«Військовим слідчим відділом Слідчого комітету РФ по Смоленському гарнізону закінчено попереднє слідство у кримінальній справі щодо військовослужбовців строкової служби в/ч 06755 рядових Сергія Сирова, Ігоря Пустовара, Юрія Санькова і Артура Панкратова. Їх обвинувачують у скоєнні злочинів, передбачених п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 158 (крадіжка, здійснена групою осіб за попередньою змовою, із нанесенням значних збитків громадянинові), ч. 3 ст. 30, п. "в"ч. 3 ст. 158 КК РФ (замах на розкрадання чужого майна, здійснений у великому розмірі)", - йдеться у повідомленні.

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Як встановило слідство, цих військовослужбовців було направлено на місце аварії літака для оточення території.

«Недалеко від місця падіння ТУ-154 Сиров знайшов сумку з гаманцем, з якого викрав банківські картки, що належали загиблому Генеральному секретареві Ради з охорони Пам'яті, Боротьби і Мучеництва Республіки Польщі Анджею Пшевознику", - зазначається в повідомленні. На рахунках викрадених банківських карток були кошти, еквівалентні 379 тисячам рублів.

Крім того, Сиров витягнув з гаманця персональні ідентифікаційні номери (ПІН-коди) до карток, написані на картонному аркуші паперу. Після прибуття в частину Сиров повідомив Пустовару, Панкратову і Санькову про знахідку і запропонував зняти кошти з банківських карток, на що останні погодилися, стверджує слідство.

«Самовільно покинувши розташування частини, вони поїхали до Смоленська і спробували зняти всю суму, що знаходилася на картках. Проте у зв'язку із встановленим лімітом зняття готівки їм вдалося зняти лише 59 тисяч рублів, якими вони розпорядилися на свій розсуд», - йдеться у повідомленні.

Слідством зібрано достатню доказову базу, в зв'язку з чим кримінальну справу із затвердженим обвинувальним висновком направлено до Смоленського гарнізонного військового суду для розгляду по суті, додало відомство. Винним загрожує до шести років позбавлення волі.

Літак польського президента Леха Качиньського Ту-154 розбився під Смоленськом вранці 10 квітня. На борту перебувало 96 осіб - 88 пасажирів і вісім членів екіпажа. Не вижив ніхто. Загинули президент Польщі, його дружина і представники керівництва країни. Вони летіли в Катинь, щоб взяти участь у траурних заходах.