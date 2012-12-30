Комісія проводить аналіз записів з чорних скриньок розбитого Ту-204

Комісія Міждержавного авіаційного комітету вивчає записи з чорних скриньок потерпілого в суботу аварії у "Внуково" літака Ту-204, говориться в повідомленні комітету.

"Комісія Міждержавного авіаційного комітету з розслідування авіаційної події з літаком Ту-204 RA-64047 авіакомпанії "Ред Вінгс" інформує, що в науково-технічному центрі Комітету вироблено зчитування запису з бортових реєстраторів. Запис є, проводиться аналіз", - наголошується в повідомленні.

Літак Ту-204 в суботу викотився за злітну смугу в столичному аеропорту "Внуково" і загорівся. Загинули чотири людини, ще четверо перебувають у лікарнях. Для розслідування причин аварії створена комісія МАК за участю Росавіації і Ространснагляду. Попередня причина НП - помилка пілотів, порушено кримінальну справу, повідомляють РИА Новости.