Віце-президент Венесуели спростовує чутки про те, що Чавес впав у кому

Віце-президент Венесуели Ніколас Мадуро повідомив, що президент країни Уго Чавес перебуває у свідомості і "в курсі, наскільки непростий його стан" після перенесеної на початку грудня операції у зв'язку з онкологічним захворюванням, передають РІА Новости за інформацією агентства Франс Прес.

Раніше в ряді венесуельських і міжнародних ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що здоров'я Чавеса сильно погіршилося, що йому залишилося жити кілька днів, і навіть, що він кілька днів тому нібито був введений в стан штучної коми.

"Він повністю усвідомлює те, в якому непростому становищі після операції він знаходиться", - сказав в інтерв'ю телеканалу Telesur Мадуро, який знаходиться в даний час в Гавані, де проходить лікування Чавес.

На 10 січня запланована інавгурація Чавеса на посаді президента Венесуели на новий термін - до 2019 року. У зв'язку з хворобою не виключалася можливість її перенесення на більш пізній термін і навіть складення присяги Чавесом в посольстві Венесуели в Гавані.

Президент Венесуели Уго Чавес упродовж кількох днів перебуває в стані штучної коми, повідомляє іспанське видання АВС з посиланням на свої джерела.

За даними газети, життя Чавеса підтримується штучно. У будь-який момент може бути прийнято рішення про відключення Чавеса від апаратури, що підтримує його життєдіяльність, що буде фактично означати смерть пацієнта.