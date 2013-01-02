Віце-президент Венесуели спростовує чутки про те, що Чавес впав у кому

09:17, 02 січня 2013
Світ
719 0

Раніше в ряді венесуельських і міжнародних ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що здоров'я Чавеса значно погіршилося, що йому залишилося жити кілька днів, і навіть, що він кілька днів тому нібито був введений в стан штучної коми.

Уго Чавес переніс операцію у зв`язку з онкологічним захворюванням / Фото: Agência Brasil

Віце-президент Венесуели Ніколас Мадуро повідомив, що президент країни Уго Чавес перебуває у свідомості і "в курсі, наскільки непростий його стан" після перенесеної на початку грудня операції у зв'язку з онкологічним захворюванням, передають РІА Новости за інформацією агентства Франс Прес.

Раніше в ряді венесуельських і міжнародних ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що здоров'я Чавеса сильно погіршилося, що йому залишилося жити кілька днів, і навіть, що він кілька днів тому нібито був введений в стан штучної коми.

"Він повністю усвідомлює те, в якому непростому становищі після операції він знаходиться", - сказав в інтерв'ю телеканалу Telesur Мадуро, який знаходиться в даний час в Гавані, де проходить лікування Чавес.

На 10 січня запланована інавгурація Чавеса на посаді президента Венесуели на новий термін - до 2019 року. У зв'язку з хворобою не виключалася можливість її перенесення на більш пізній термін і навіть складення присяги Чавесом в посольстві Венесуели в Гавані.

Президент Венесуели Уго Чавес упродовж кількох днів перебуває в стані штучної коми, повідомляє іспанське видання АВС з посиланням на свої джерела.

За даними газети, життя Чавеса підтримується штучно. У будь-який момент може бути прийнято рішення про відключення Чавеса від апаратури, що підтримує його життєдіяльність, що буде фактично означати смерть пацієнта.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter