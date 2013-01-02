Французький журнал опублікував карикатури на пророка Мухаммеда

У Франції в продажу з'явилися комікси про життя пророка Мухаммеда, які були створені авторами сатиричного щотижневого журналу Charlie Hebdo, який раніше друкував карикатури на пророка, повідомляється в середу на сайті видання.

Першу частину коміксів "Життя Мухаммеда" можна придбати он-лайн на сайті Charlie Hebdo, його вартість становить 6 євро. Як відзначають автори видання, воно переслідує, в першу чергу, освітні цілі. Автори не ставили собі мети висміяти пророка, а навпаки, прагнуть розповісти про його життя доступною для читача мовою, повідомляють РІА Новости.

За словами видавця та ілюстратора Charlie Hebdo Стефана Шарбонье на прізвисько Шарб, у створенні коміксу брали участь представники ісламу і це говорить про те, що він не є образливим для почуттів віруючих. На сайті Charlie Hebdo не уточнюється, чи з'явилося аналогічне видання на прилавках французьких магазинів.

Раніше творці Charlie Hebdo вже неодноразово друкували на своїх сторінках карикатури на пророка Мухаммеда, чим викликали обурення віруючих. У 2006 році Charlie Hebdo передрукував карикатури на пророка Мухаммеда, що з'явилися в данському виданні Jyllands-Posten. У 2012 році в розпал заворушень через фільм "Невинність мусульман" видання опублікувала нову серію карикатур. Шарбонье погрожували смертю, в даний час його постійно охороняють поліцейські.