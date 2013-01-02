У світі голодують 870 млн людей, ще більше страждають від ожиріння

Як повідомляє Центр новин Організації Об`єднаних Націй, про це генеральний директор Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Жозе Граціану да Сілва заявив на міжнародному семінарі «Урожай 21 століття» в Кордові.

Ж. Граціану да Сілва зазначив, що тоді як майже 870 мільйонів осіб голодують, ще більше людей страждають від надмірної ваги і ожиріння. Бідні країни стикаються з відсутністю вільного доступу до продовольства, тоді як споживачі в індустріально розвинених країнах викидають 220 мільйонів тонн продовольства щороку, що еквівалентно сумарному річному виробництву в країнах Африки на південь від Сахари.

ФАО закликає звернути увагу на «забуті» сільськогосподарські культури, щоб справитися з проблемою продовольчої безпеки в майбутньому. За всю свою історію людство вирощувало і вживало в їжу близько семи тисяч видів рослин. Сьогодні багато з них на межі зникнення. Глобалізація привела до певної однорідності сільськогосподарських культур - багато людей обходяться рисом, кукурудзою, пшеницею і картоплею.

«Наша залежність від декількох сільгоспкультур має негативні наслідки для екосистем, продовольчої різноманітності і нашого здоров`я. Однорідність продуктів харчування підвищує ризик дефіциту мікроелементів», - сказав Ж. Граціану да Сілва.

Семінар у Кордові був присвячений початку Міжнародного року кіноа 2013. Голова ФАО зазначив, що кіноа - це не лише злак, який містить всі амінокислоти, необхідні людині. Вона також прекрасно росте на будь-якій висоті - від рівня моря до високогірних областей в Андах.