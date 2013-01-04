У США фільм про вбивство бін Ладена порівнюють з творами Лені Ріфеншталь

Особливі запитання до фільму виникли у представників сенатського комітету з розвідки, пише wyborcza.pl.

Конгресмен-республіканець Пітер Кінг заявив, що за допомогою лобістів демократів кінематографісти отримали спеціальний доступ для спілкування з офіцерами ЦРУ​​, які готували таємну операцію в Пакистані. Кінг припускає, що працівники спецслужби могли навіть зрадити державну таємницю для авторів фільму.

В інтернеті впливові блогери писали, що зйомки фільму контролює особисто Обама, а Бігелоу називають "новою Лені Ріфеншталь" (німецька режисер, яка прославилась пропагандистськими фільмами про Гітлера).