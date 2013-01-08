Двірник лопатою зламав школяреві щелепу за кинутий сніжок

Поліція порушила кримінальну справу стосовно двірника, запідозреного в тому, що днями він завдав тілесні ушкодження школяреві на південному заході Москви, повідомили РІА Новости у вівторок в прес-службі столичного главку МВС.

"Стосовно двірника порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 112 КК РФ", - сказав співрозмовник агентства.

Ця частина статті "умисне заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю" передбачає до трьох років позбавлення волі.

Як повідомлялося напередодні, громадянин Узбекистану 1977 року народження був затриманий за підозрою у нанесенні тілесних ушкоджень 12-річному школяреві. Хлопчик розповів, що він з друзями грав у сніжки на території школи № 2008, і діти випадково влучили сніжком в двірника, який погнався за ними, в процесі гонитви зламав лопату і її держаком кинув у бік дітей, потрапивши одному з них в обличчя. Школяр у неділю був госпіталізований з переломом нижньої щелепи і струсом мозку.