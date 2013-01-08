Прокуратура Польщі зацікавилася картиною, написаною попелом із печей концтабору

Районна прокуратура в польському Любліні розслідує дії шведського художника, який намалював картину попелом з крематоріїв концтабору "Майданек", повідомляють РІА «Новости».

Справу заведено на підставі повідомлень у пресі. Розслідування стосується ознак наруги над прахом померлих і паплюження місць поховання, що карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років. "Прокуратура звернеться до шведських правоохоронних органів з проханням про правову допомогу і надання матеріалів цієї справи", - сказала представниця прокуратури.

Йдеться про шведського художника Карла Міхаеле фон Хаусвольфе, який, за його власними словами, намалював картину аквареллю з додаванням попелу з концтабірних печей. Картина була виставлена в одній зі шведських галерей, що викликало протест місцевих єврейських організацій. На сторінці галереї художник зізнається, що попіл взяв в одній з печей під час відвідин концтабору в 1989 році.

Фашистський концтабір "Люблін", більш відомий як "Майданек", діяв з 1941 по 1944 рік. Як повідомляється на сайті музею "Майданек", через табір пройшли майже 150 тисяч чоловік. Сюди звозили в'язнів з 30 країн, переважно громадян Польщі та Радянського Союзу. Кількість загиблих сягає майже 80 тисяч. У липні 1944 року табір було звільнено радянськими військами.