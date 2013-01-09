Мільйон грузинів підписалися під вимогою відставки Саакашвілі

У Грузії розпочато збір підписів на підтримку президента Михаїла Саакашвілі. Противники глави держави свій мільйон підписів під вимогою його негайної відставки вже зібрали. На думку експертів, війна підписів призведе до серйозних наслідків, якщо Михаїл Саакашвілі і прем'єр Бідзіна Іванішвілі не домовляться до жовтня, коли в країні пройдуть президентські вибори, повідомляє Комерсант.

Підписи під маніфестом "Михаїл Саакашвілі - мій президент" збирають члени руху "Патріоти", багато з яких входять до коаліції НУО "За європейську Грузію". "Ми, патріоти Грузії, починаємо рух на підтримку Михаїла Саакашвілі, бо вважаємо, що до жовтня 2013 року він є законним президентом країни", - йдеться в маніфесті.

Ця акція - відповідь на кампанію коаліції НУО "Одностайність", яка вже зібрала мільйон підписів під вимогою негайної відставки президента. "Одностайність" провела мітинг біля президентського палацу 5 січня, коли виповнилося рівно п'ять років з дня переобрання Саакашвілі на другий термін. Активісти хотіли вручити меморандум з вимогою відставки представника адміністрації глави держави, але з резиденції до них так ніхто і не вийшов.

Як пояснив один з лідерів "Одностайності", екс-губернатор регіону Імереті Тимур Шашіашвілі, "шляхом хитрих поправок до конституції Саакашвілі продовжив собі повноваження на цілих дев'ять місяців". "Ми вважаємо ці поправки незаконними, а Саакашвілі перестане бути законним главою держави після січня, навіть якщо не подасть у відставку", - додав він.

Експерти попереджають, що хоча обидві кампанії нікчемні з юридичної точки зору, вони можуть мати серйозні наслідки. "Конституція не передбачає таких процедур за чи проти президента, як збір підписів, - пояснив колишній ректор Дипакадемії Йосип Цинцадзе. - Все буде залежати від рішення прем'єра Іванішвілі, який, у свою чергу, враховує позицію Заходу, який проти дострокової відставки президента".

На думку експерта, якщо президент і прем'єр погодяться укласти мир до жовтневих виборів, Іванішвілі "не стане особливо педалювати тему відставки глави держави". "Президент і прем'єр продовжують складну шахову партію, - заявив експерт агентства GHN Ніка Імнаішвілі. - І якщо в кінці вони не погодяться на нічию, то кожен зможе використовувати мільйон підписів як аргумент у випадку переходу протистояння в гарячу фазу".