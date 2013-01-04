ЗМІ: Грузини вийшли на вулиці, вимагаючи відставки Саакашвілі

Як відзначає Радіо «Свобода», джерела повідомляють, що виступи організовували керівники й активісти кількох громадських організацій.

За словами лідера об’єднання «Одностайність за права громадськості» Михеїла Андґуладзе, ця й інші організації за два останні місяці зібрали у різних районах країни близько 800 тисяч підписів за відставку чинного глави держави.

За словами М.Андґуладзе, 4 січня акції мали «попереджувальний характер», а якщо М.Саакашвілі не піде, мітинги стануть «регулярними і більш масштабними».

Учасники акції відзначають, що 20 січня виповнюється 5 років з дня другої інавгурації М.Саакашівлі. За грузинськими законами, Президент обирається терміном на 5 років, але чергові вибори відбудуться лише в жовтні 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, новий уряд Грузії на чолі з мільярдером і творцем ”Грузинської мрії” Бідзіною Іванішвілі був сформований наприкінці жовтня 2012 року.

М.Саакашвілі, проти якого виступає ”Грузинська мрія”, поки зберігає за собою пост Президента, проте його вплив за останній час значно зменшився.

27 листопада 2012 року М.Саакашвілі заявив, що не має наміру їхати із Грузії, щоб уникнути політичних переслідувань. Відповідаючи на запитання про те, що він, за даними грузинських ЗМІ, нібито порівнює себе з екс-прем’єром України Юлією Тимошенко, М.Саакашвілі зазначив: ”Я ніколи не робив цього порівняння. Не вважаю, що ми схожі”. ”Принаймні, моя зачіска”, - посміхаючись, додав він.

”Але ситуації в країнах дуже подібні. Можна сказати, що це пострадянські суспільства. Люди в основному бідні”, - уточнив Президент Грузії.

На уточнююче запитання, чи не хоче він на прикладі справ Ю.Тимошенко заздалегідь поїхати з Грузії, ще до завершення строку свого президентства, щоб уникнути політичних переслідувань з боку опозиції, що прийшла до влади, М.Саакашвілі запевнив, що робити цього не збирається.

”По-перше, мій термін закінчується через рік. Це довгий період часу, в Грузії настільки швидко зміняються речі. В Україні, можливо, це забирає більше часу і це більш повільний процес. Настрої населення міняються дуже швидко. Тож я нікуди не буду виїжджати з Грузії. Я люблю свою країну, залишуся в ній і буду належати цій країні”, - уточнив він.