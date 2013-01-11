Стрілка з Колорадо судитимуть за всіма пунктами звинувачення

Таке рішення суддя прийняв за результатами досудових слухань, що почалися 7 січня і тривали протягом трьох днів, повідомляє Lenta.ru.

За словами судді, прокуратура пред'явила Холмсу звинувачення по більш ніж 160 пунктам. За сумою висунутих Холмсу звинувачень йому може загрожувати страта, однак вища міра покарання не застосовувалася в Колорадо кілька десятків років. Холмс повинен постати перед судом 11 січня.

Тим часом очікується, що сторона захисту відкладе обвинувачення, оскільки підсудний не готовий виступити із заявою. Раніше адвокати заявили, що їх підзахисний страждає психічним розладом, але при цьому не повідомили точний діагноз.

В результаті стрілянини в кінотеатрі на прем'єрі фільму "Темний лицар. Відродження легенди" було вбито 12 людей і ще понад 70 поранені.