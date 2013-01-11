Екс-міністра оборони Грузії випустили під заставу в $9 тисяч

Як заявляють прокурори, всі свідки, що були на сьогоднішній день, вже допитані. У зв'язку з цим немає загрози впливу обвинуваченого на свідка, пише Грузия-Онлайн.

При цьому, Окруашвілі приїхав в країну сам і постав перед судом, отже, немає причин застосування до нього арешт як запобіжний захід.

Справа, яку розглядає суд, стосується періоду, коли Окруашвілі займав пост міністра оборони Грузії. Звинувачення опротестовує придбання ним 63 мільйонів патронів в 2006 році, які, за заявою звинувачення, не відповідали необхідній якості.

Іраклій Окруашвілі в 2008 році був заочно засуджений колишньою владою Грузії до 11 років позбавлення волі за звинуваченням у службовій недбалості, зловживанні службовими повноваженнями і хабарництві. У квітні 2008 року він отримав політичний притулок у Франції.

У 2011 році проти нього заочно висунули на батьківщині нові звинувачення - у створенні бандитського угрупування. Після перемоги на парламентських виборах опозиційної коаліції «Грузинська мрія» Окруашвілі повернувся до Грузії 20 листопада і був заарештований прямо в аеропорту. В ході судового розгляду суд зняв з нього три звинувачення.