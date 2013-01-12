У Непалі автобус впав у 600-метрову прірву, загинули близько 30 людей

Зазначається, що на місці пригоди ведуться пошуково-рятувальні роботи, які ускладнюються тим, що після падіння з обриву автобус застряг на кручі, передає РІА Новости.

Як заявив представник поліції, точна причина аварії встановлюється, за попередньою версією, ДТП могло статися через сильний туман. Він додав, що число жертв може зрости.