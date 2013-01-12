У Непалі автобус впав у 600-метрову прірву, загинули близько 30 людей
10:05, 12 січня 2013Світ
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Щонайменше 29 осіб загинули і 12 зазнали поранень, коли автобус впав із висоти 600 метрів на гірській трасі в південно-західній частині Непалу.
Автобус з людьми впав у прірву / Фото : manyriverstocross.blogspot.com
Зазначається, що на місці пригоди ведуться пошуково-рятувальні роботи, які ускладнюються тим, що після падіння з обриву автобус застряг на кручі, передає РІА Новости.
Як заявив представник поліції, точна причина аварії встановлюється, за попередньою версією, ДТП могло статися через сильний туман. Він додав, що число жертв може зрости.
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