У віці 136 років померла найстарша жінка на планеті

Про це передає РІА Новости з посиланням на інформаційне агентство Пажвак.

За словами прес-секретаря губернатора афганської провінції Вардак Шахидулли Шахеда, який є онуком цієї жінки, довгожителька була похована сьогодні в селі Ландахейль повіту Пачирагам провінції Нангархар. За даними прес-секретаря, ”Хасано була жінкою, яка присвятила все своє життя вивченню й дотриманню принципів ісламської релігії”. В останні роки життя, незважаючи на свій похилий вік, Хасано самостійно здійснювала п`ятиразове обмивання перед намазом, уточнив він.

У найстаршої жінки Афганістану й світу було сім дочок, дві з яких померли у віці 70 і 68 років.

Начальник управління поліції повіту Дурбаба провінції Нангархар Хаджі Голоту Валі, який є правнуком Хасано, повідомив пресі, що померла родичка стала прародителькою 465 членів її сім`ї. В свою чергу голова адміністрації повіту Пачирагам, де була похована Хасано, Малік Мохаммад Аслам підтвердив агентству Пажвак, що померлій жінці було 136 років. Раніше вважалося, що рекорд довголіття посмертно належить француженці Жанні Кальман, яка померла в 1997 році у віці 122 років.