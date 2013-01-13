В Афганістані авіація розбомбила мечеть з парафіянами: 15 загиблих

Авіація міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF) в неділю вранці розбомбила мечеть, в якій афганці здійснювали намаз, близько 15 людей загинули, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інформаційне агентство Пажвак.

За даними агентства, в районі Хасанхейль повіту Саїдабад провінції Вардак бомбовому удару було піддано мечеть, де мусульмани здійснювали вранішній намаз. Коли вцілілі почали діставати з-під завалів тіла загиблих і поранених, авіація прилетіла знову і завдала повторного удару по руїнах будівлі. За свідченням очевидців, на місці події загинули не менш як 15 мирних афганців.

Прес-секретар губернатора Шахідулла Шахед підтвердив факт завдання бомбового удару по мечеті, однак заявив, що точна кількість жертв і постраждалих буде відомою лише після проведення ретельного розслідування інциденту.

Представники ISAF у Кабулі стверджують, що у вказаному районі було знищено склад із зброєю, і жодних бомбардувань об'єктів там не проводилося.