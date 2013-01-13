Прем'єр Великобританії оголосить про референдум з питання членства в ЄС

Про це повідомляють в неділю британські газети з посиланням на джерела з оточення прем'єра. Проте близькі до переговорного процесу люди стверджують, що сам прем'єр вважає вихід з ЄС нереалістичним.

Останнім часом Д.Кемерон підсилив критику політики і нинішнього стану Євросоюзу, добиваючись повернення Британії більшого числа повноважень, які були передані Брюсселю. Лондон також блокував проект багаторічного бюджету союзу, вважаючи, що він не вигідний Великобританії.

Кілька тижнів тому прем'єр заявив, що готовий буде провести референдум, на якому британці повинні вирішити, чи залишиться країна у складі Євросоюзу. За даними джерел, Д.Кемерон пообіцяє провести голосування в наступному скликанні парламенту, якщо консерватори повернуться до влади після виборів 2015 року.

Проте ці заяви викликали багато нарікань, головним чином, усередині самих «торі», а також з боку опозиційної Лейбористської партії. В неділю лідер лейбористів Ед Мілібенд назвав невизначену позицію Д.Кемерона щодо майбутнього Британії в ЄС «невиправдано ризикованою грою» як з британськими виборцями, так і з європейськими країнами. Про те, що виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського союзу не буде, говорять і учасники процесу обговорення.

Як передає РІА Новости, джерела газети Mail on Sunday стверджують, що позиція прем'єра щодо Європи лагідніла, і вихід з союзу він вважає "божевіллям". Не вірить він і в успіх референдуму, проте використовує його як "переговорну тактику" в діалозі з Брюсселем, щоб добитися розширення повноважень Лондона. Очевидно, вплив на нього роблять і заява міжнародних політиків, серед яких представники Єврокомісії, що вже висловили побоювання щодо наслідків такого кроку. Президент США Барак Обама також дав зрозуміти, що Штати не підтримають спробу Британії вийти зі складу Євросоюзу.

Експерти кажуть про те, що Лондон може багато що втратити, навіть якщо британці скажуть "ні" виходу з ЄС. Напередодні радник прем'єра з економічних питань лорд Майкл Хезелтайн попередив, що одна тільки постановка питання про референдум викличе побоювання в іноземних інвесторів, які почнуть виводити кошти з країни і припинять вкладати нові, що зрештою призведе до втрати робочих місць.