В армії США зафіксували рекордну кількість самогубств

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

За даними Пентагону, всього за минулий рік життя самогубством покінчили 349 кадрових військових, що на 15% більше, ніж у 2011 році. Із загального числа суїцидів 2012 року 182 випадки припали на сухопутні війська, ще 60 самогубств зазначено серед представників ВМС, 59 випадків - у ВПС та 48 випадків - у морській піхоті.

"Це епідемія, яку ігнорувати не можна", - заявив сенатор Петті Мюррей.

За його словами, новобранці та ветерани збройних сил сьогодні стикаються з безпрецедентними викликами, і влада повинні робити більше для того, щоб їх не втрачати.

На думку експертів, нервові зриви, які призводять до самогубств в армії, викликані кількістю відряджень в зони конфліктів, а також фінансовими і сімейними проблемами військовослужбовців, пов'язаними з такими відрядженнями.