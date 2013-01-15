Лукашенко запевняє, що домовився з Путіним щодо нафти

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив сьогодні на прес-конференції для представників білоруських і зарубіжних ЗМІ.

При цьому О.Лукашенко, коментуючи заяви посла Росії в Білорусі Олександра Сурикова, сказав, що він іноді буває «вельми екзотичним».

«Якщо говорити про позицію російського посла в Білорусі, він вельми екзотичним іноді виглядає у своїх міркуваннях. Мені доповіли, коли я був у Москві, і ми з Путіним і прем'єр-міністром домовилися з усіх питань. У нас є зобов'язання перед росіянами. У них перед нами є зобов'язання і з нафти, і з природного газу. Ми все це зважили, домовилися, і він в цей час, даючи інтерв'ю, починає міркувати знову про цю, як я її називаю, «мазанину» - розчинники і так далі. Той, хто уважно ці питання відстежує, він дав оцінку висловлюванням посла і його компетентності, не треба зациклюватися на цих питаннях», - наголосив Президент Білорусі.

«А за тиждень вже реальні речі з'явилися. Ми дійсно домовилися. Росії треба переробляти нафту, вона перероблятиме на наших НПЗ. Чим більше, напевно, тим краще. Тим паче, що у нас просунуті заводи. Їм потрібні високооктанові бензини, ракетне паливо, які ми робимо дуже якісно. Вони зацікавлені, щоб ми поставляли їх, зокрема, й до Російської Федерації», - сказав О.Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2012 року посол Росії в Білорусі О.Суриков заявив, що питання щодо балансу нафти на 2013 рік поки що не знято.

«Білорусь просить 23 мільйони тонн, ми поки що погоджуємося на 18,5 мільйона тонн нафти. Я знаю, що внутрішні потреби Білорусі оцінюють в 7-8 мільйонів тонн. Все це пов'язано з тими справами, які були спірними. Це питання повернення світлих нафтопродуктів на Росію і слизька тема з розчинниками-розріджувачами», - сказав він.

Що стосується повернення Росії 1,5 млрд дол. митних зборів як компенсації за експорт Білоруссю розчинників, О.Суриков відзначив: «Якби ваш сусід по квартирі витягнув у вас з кишені приблизно одну соту ваших річних доходів, ви б просили їх повернути? Отже тема присутня. Питання в тому, як це зробити? Ми розуміємо, що це надзвичайно складно, але сторони шукають підходи».

21 грудня на зустрічі зі студентами і викладачами Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки Президент Білорусі О.Лукашенко повідомив, що Білорусь і Росія домовилися про поставку нафти в 2013 році в обсягу 23 млн. тонн.

«Ми з Росією проводили переговори. Вони 18,5 млн. тонн пропонували, ми хотіли 23 млн. тонн. Ми з росіянами, правда, домовилися на поставку 23 млн. тонн нафти», - сказав він.

Ці слова незабаром спростувало Міненерго РФ. «Інформація про досягнення домовленості про поставку 23 млн. тонн російської нафти до Республіки Білорусь в 2013 році не відповідає дійсності. На сьогоднішній день угоду про обсяги поставок до Республіки Білорусь російської нафти в 2013 році не підписано», - говорилося в повідомленні відомства.

Російська сторона неодноразово висловлювала стурбованість тим, що Білорусь могла експортувати нафтопродукти під виглядом розріджувачів і розчинників для відходу від сплати експортних мит до бюджету РФ. О.Лукашенко, зі свого боку, заявляв, що питання експорту розчинників не заважає підписанню нафтового балансу з РФ на 2013 рік.

Довідка УНІАН. Білорусь запитує у Росії на 2013 рік 23 млн. тонн нафти, тоді як Росія готова поставити максимум 18,5 млн. тонн. Але саме від цієї різниці багато в чому залежить зовнішньоторговельне сальдо Білорусі та обсяг валютної виручки, що надходить до країни.

Росія в обмін на збільшення поставок вимагає гарантій поставок на власний ринок 2-3 млн. тонн нафтопродуктів з білоруських НПЗ.