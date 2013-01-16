Японія призупиняє польоти Boeing 787 Dreamliner

Про це повідомляє РІА "Новости".

Boeing 787 Dreamliner вилетів з префектури Ямагуті в токійський аеропорт Ханеда вранці в середу, на висоті близько дев'яти тисяч метрів прилади показали несправності в акумуляторних батареях, пілоти відчули дивний запах. Одночасно з цим прилади зафіксували задимлення в нижньому відсіку, розташованому під кабіною пілота - в ньому знаходиться обладнання електрозабезпечення. Екіпаж корабля прийняв рішення піти на вимушену посадку в аеропорту Такамацу на острові Сікоку. Зв'язок задимлення і несправності в батареях встановлюється. Міністерство транспорту кваліфікувало подію як "серйозний інцидент" і направило комісію для розслідування в аеропорт Такамацу. Екіпаж і пасажири, всього 137 чоловік, були евакуйовані по аварійному трапу.

Японська авіакомпанія ANA (All Nippon Airlines), якій належить літак, вже оголосила про припинення польотів всіх 17 приналежних їй Boeing 787 Dreamliner для проведення екстреного технічного огляду. Авіакомпанія JAL, що володіє сімома такими літаками, також оголосила про припинення їх польотів.

Затримки і відміни рейсів через витоки масла і пального, загорянь акумуляторних батарей і неполадки в гальмівній системі переслідують лайнери цього типу весь січень. Останній інцидент з Boeing 787 в Японії стався в неділю, коли в аеропорту Наріта було виявлено витік пального. На цьому тлі акції американського виробника літаків почали знижуватися в ціні і на закритті торгів вівторка подешевшали на 1,87% при загальному зростанні індексу Dow Jones на 0,2%.

Boeing 787 Dreamliner - широкофюзеляжний двомоторний пасажирський літак, здатний перевозити 250-330 пасажирів на відстань до 16,299 тисячі кілометрів. Першими замовниками повітряного судна були японські авіакомпанії. У липні 2012 року японська авіакомпанія ANA призупинила експлуатацію п'яти з 55 замовлених раніше Boeing 787 через загрозу корозії двигуна.