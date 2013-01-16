Сирійські бойовики знизили суму викупу за громадянку України
23:30, 16 січня 2013Світ
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Сирійські бойовики знизили суму викупу за життя заручниці, громадянки України Анхар Кочнєвої до $300 тис., проте гроші потрібно зібрати протягом тижня.
Про це одеському кореспонденту Укрінформу повідомив племінник викраденої журналістки Дмитро Астафуров.
"14 січня в розмові через скайп із чоловіком Анхар Дмитром бойовики озвучили суму в $300 тис. Спочатку вони вимагали $50 млн, потім говорили: "Давайте, скільки можете". Зараз конкретизували суму", - сказав він.
За словами Астафурова, у бойовиків у соцмережі Facebook є сторінка, звідки вони ведуть переговори.
Громадянку України Анхар Кочнєву було викрадено в Сирії в жовтні.
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