Сирійські бойовики знизили суму викупу за громадянку України

Про це одеському кореспонденту Укрінформу повідомив племінник викраденої журналістки Дмитро Астафуров.

"14 січня в розмові через скайп із чоловіком Анхар Дмитром бойовики озвучили суму в $300 тис. Спочатку вони вимагали $50 млн, потім говорили: "Давайте, скільки можете". Зараз конкретизували суму", - сказав він.

За словами Астафурова, у бойовиків у соцмережі Facebook є сторінка, звідки вони ведуть переговори.

Громадянку України Анхар Кочнєву було викрадено в Сирії в жовтні.