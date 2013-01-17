США вважають, що за терактом в Алеппо стоїть влада Сирії

"США шоковані кривавим терактом, (організованим) режимом Сирії", - йдеться в повідомленні від імені офіційного представника держдепартаменту США Вікторії Нуланд, яка також повідомила, що, "за даними свідків, літаки (сирійської) влади обстріляли околиці університету ".

Як раніше передало державне сірійське новинне агентство SANA, в будівлю університету потрапили два реактивні снаряди, випущені терористами.

За даними мера Алеппо, в теракті загинули і отримали поранення в основному студенти і громадяни, які раніше втратили житло і тимчасово розміщені у студентських гуртожитках, відзначає РІА Новости.

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун назвав вибухи в Алеппо "військовим злочином". Конфлікт між владою і збройною опозицією в Сирії не припиняється з березня 2011 року.