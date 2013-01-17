Лондонські кранівники уникнули смерті, вперше за довгі роки проспавши роботу

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на британську газету Daily Mail.

Як розповів виданню один з операторів 31-річний Річард Моул, він і його напарник 31-річний Ніккі Бьяжоні зазвичай починали роботу о 7 годині ранку і в момент катастрофи, яка сталася в середу о 8 годині ранку, повинні були знаходитися в кабіні крана.

"Це було перше запізнення за три роки моєї роботи тут. Я просто пізно прокинувся. Якщо хочете, можете назвати це божественним провидінням. Я сів на свій мотоцикл і дістався до роботи близько 7.45. Я був у підвалі і готувався підніматися наверх в той момент, коли це сталося ", - розповів Моул.

За словами дружини Бьяжоні, її чоловік теж ніколи раніше не спізнювався на роботу. Як правило, зранку його будять троє їхніх дітей, але саме в той день вони теж спали довше звичайного. У момент аварії вертольота Бьяжоні якраз дістався до роботи і паркував свій мотоцикл неподалік. Лише завдяки щасливому випадку він не постраждав. Комерційний вертоліт Agusta Westland 109 впав в середу вранці на жваву автодорогу в районі Воксхолл на південному березі Темзи після зіткнення в умовах туману з будівельним краном.

Як повідомлялося раніше, причиною катастрофи могло стати стало занадто сильне зниження при польоті через низьку видимість або технічна несправність вертольота. У катастрофі загинув досвідчений британський пілот Пірс Барнс, який знімався в декількох фільмах, а також один перехожий. Крім цього, 13 осіб отримали поранення.