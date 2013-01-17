Польських моделей «завербували» в елітні повії для нових росіян

Про це пише сьогодні польська Gazeta Wyborcza, зазначаючи, що такі поїздки для дівчат організовували представники польського шоу-бізнесу, які також отримували відсотки за свої посередницькі послуги.

За даними видання, моделі їздили на зустрічі з багатіями, серед іншого, на відомий альпійський гірськолижний курорт Куршевель, у Канни, Дубаї та Сінгапур.

"Молоді жінки свідчили, що їх не змушували до сексу. Ті, які погоджувалися, отримували 500 євро на день. Ті, які відмовляли, - половину з цієї суми. Рекордсменка привезла з альпійського виїзду понад 100 тисяч євро", - пише газета.

Видання зазначає, що одна з дівчат упізнала на яхті, на якій вони працювали, власника англійського футбольного клубу "Челсі", російського олігарха Романа Абрамовича.

Серед клієнтів польських моделей був також відомий співак та арабський шейх, котрий називав себе "Князь Санто".

Закордонні поїздки, під час яких працювали дівчата, тривали іноді до трьох місяців.

GW відзначила, що п'ятеро з шести сутенерів визнали свою провину, додавши, що після їх арешту цим бізнесом вже зайнялися інші люди.