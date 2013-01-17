Золотошукач-любитель знайшов самородок вагою 5,5 кг
17:01, 17 січня 2013Світ
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Чоловік, ім'я якого досі не відоме, знайшов шматок золота поблизу австралійського міста Балларат за допомогою портативного металошукача.
Про це повідомляє українська служба ВВС. Самородок лежав під землею на глибині 60 сантиметрів.
Знахідку вже оцінили у понад 315 тисяч доларів США (300 тисяч австралійських доларів).
За словами місцевих експертів, у цьому регіоні золото шукають уже протягом десятиріч, але з такими самородками ще нікому не щастило.
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