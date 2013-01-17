Золотошукач-любитель знайшов самородок вагою 5,5 кг

Про це повідомляє українська служба ВВС. Самородок лежав під землею на глибині 60 сантиметрів.

Знахідку вже оцінили у понад 315 тисяч доларів США (300 тисяч австралійських доларів).

За словами місцевих експертів, у цьому регіоні золото шукають уже протягом десятиріч, але з такими самородками ще нікому не щастило.