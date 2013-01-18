ЗМІ: Терористи можуть продовжувати утримувати заручників в Алжирі

"Штурм сам по собі завершений, але епізод з узяттям заручників поки не завершився. Армія знаходиться на території житлового блоку, тому що викрадачі як і раніше можуть утримувати заручників", - сказав журналіст, зазначивши, що алжирська влада найближчим часом повинна повідомити офіційну інформацію.

У середу вранці більше двох десятків бойовиків пов'язаного з "Аль-Каїдою" угруповання атакували комплекс з видобутку і переробки газу поблизу міста Ін-Аменас поруч з лівійської кордоном. У заручниках опинилися сотні алжирців, а також фахівці зі США, Франції, Великобританії, Норвегії, Японії, Філіппін, Малайзії. Спецпідрозділи армії і жандармерії Алжиру в четвер звільнили сотні місцевих і близько 40 іноземних заручників.

В ході контртерористичної операції знищено не менше 11 терористів, число жертв серед заручників поки офіційно не озвучувалося.

ЗМІ повідомили про загибель 30 заручників, серед яких сім іноземних громадян - двоє британців, два філіппінці, два японці і француз. Алжирське інформаційне агентство APS оголосило в четвер увечері про закінчення операції, проте потім з'явилася інформація, що бойовики можуть ховатися в одному з приміщень комплексу.