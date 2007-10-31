Каліфорнійський хлопчик спалив 21 будинок

Пожежа в окрузі Лос-Анджелес (штат Каліфорнія), площа якого склала більше 15 гектарів, влаштував хлопчик, який грався з сірниками, повідомляє в середу агентство Ассошиейтед Прес з посиланням на місцеву влади.

При пожежі, що сталася на минулому тижні, згорів 21 будинок.

За заявою місцевої влади, хлопчика допитали наступного дня після події, і він зізнався в тому, що випадково влаштував пожежу, граючи з сірниками. Ім`я і вік хлопчика не повідомляються. За словами шерифа округу, справу про пожежу розглядатиме прокуратура округу.

Всього за останні дні в Каліфорнії було зареєстровано більше 20 лісових пожеж, відзначає РІА Новости. За останніми даними, їх жертвами стали 12 чоловік. Знищено близько двох тисяч квадратних кілометрів лісу. Серйозних збитків завдано сільському господарству - втрачена третина каліфорнійського урожаю авокадо. Згоріли близько двох тисяч будівель. Загальний збиток від стихійного лиха склав більше мільярда доларів.

Раніше повідомлялося, що власті округу Оранж в американському штаті Каліфорнія, який в останні дні охоплений пожежами, обіцяють виплатити 250 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе заарештувати підозрюваного в підпалі. Власті округу розшукують водія білого пікапа, якого, за свідченням очевидців, бачили на дорозі Сантьяго Каньйон незадовго до виникнення великої пожежі в цьому районі.

Пожежа, що отримала назву "Сантьяго", охопила більше 110 квадратних кілометрів. У п`ятницю в другій половині дня вогонь поширився на розташований в районі каньйон Сильверадо. Власті підозрюють, що причиною пожежі "Роза" в окрузі Ріверсайд також став підпал.

Раніше в окрузі Лос-Анджелес місцева прокуратура висунула звинувачення в підпалі проти 41-річного жителя долини Сан Каталіно Пінеди, який, за словами свідків, влаштував пожежу в районі Вест Хіллз. В даний час Пінеду відпустили на свободу під заставу в $75 тисяч. За підозрою в здійсненні підпалу поліція Сан Бернардіно заарештувала 48-річного Джона Рунда. Його відпустили під заставу в $750 тисяч.

Окружний прокурор Сан Бернардіно пред`явив звинувачення у підпалі 47-річному жителеві Редландсу Ентоні Ріперті. Для його звільнення до суду була призначена застава в чверть мільйона доларів.