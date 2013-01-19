Посли Франції та ФРН проведуть у Києві урочистий прийом

Як повідомляється в спільному прес-релізі посольств Франції і Німеччини в Україні, церемонія відзначення п’ятдесятої річниці підписання 22 січня 1963 року Єлісейського договору, який освятив франко-німецьку дружбу та започаткував еру зближення між двома країнами та двома народами в усіх сферах їхніх відносин, відбудеться 21 січня в рамках спільного заходу, організованого посольствами.

На урочистий прийом запрошено представників дипломатичного корпусу та офіційних осіб, представників української молоді, учнів українських шкіл, французької та німецької шкіл міста Києва, їхніх викладачів, представників світу культури, освіти та економіки.

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Серед іншого, гості заходу зможуть ознайомитись з архівними документами. «Цей захід має на меті вшанувати цю пам’ятну дату, нагадавши молодим поколінням про цінність визначного політичного акту, який відбувся завдяки волі двох непересічних особистостей того часу, канцлера Аденауера та президента де Голля: водночас реалісти і мрійники, вони спромоглись ухвалити рішення про примирення між двома народами, які були давніми ворогами, та зробити дружбу між ними рушієм європейської інтеграції, яку Україна так само визначила своїм стратегічним вибором», - зазначається у прес-релізі дипломатичних установ.

В той час, коли Європейський Союз виходить зі складного періоду, ця річниця є нагодою ще раз усвідомити силу цінностей, які нас об’єднують, а також важливість солідарності, йдеться у повідомленні.