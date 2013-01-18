Посли ФРН і Франції: Для нас Україна - країна між двома величезними «слонами»

Посол Федеративної Республіки Німеччини Крістоф Вайль і посол Республіки Франція Ален Ремі вважають, що Угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом не можна розглядати з позиції «батога і моркви».

Таку думку посли висловили в інтерв'ю газеті «День», опублікованому в сьогоднішньому номері газети.

«Не можна договір розглядати з точки зору батога або моркви. Він – результат багаторічних переговорів, після яких було досягнуто компромісу, що був підтриманий обома сторонами», - зазначив К.Вайль.

"Для нас Україна значна і в стратегічному плані важлива країна, яка перебуває водночас і в складному геополітичному становищі, фігурально кажучи між двома величезними« слонами», - сказав К.Вайль.

Обидва посли підкреслили, що їхні країни виступають за швидке підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. При цьому вони нагадали про заяву Ради міністрів закордонних справ ЄС від 10 грудня 2012 року, в якій висловлювалася надія на те, що цей документ буде підписано ще до кінця 2013 року.

«Ми постійно ведемо переговори ЄС-Україна. Є цілий план про асоціацію і завдання щодо неї, про які ми говоримо. Є план щодо візового режиму, стосовно нього також постійно йдуть переговори між ЄС і Україною. Тобто, ми дійсно ведемо дуже активний діалог. Альтернативи йому просто немає», - зазначив К.Вайль.

А.Ремі підкреслив, що в ЄС готові супроводжувати Україну у вирішенні власних внутрішніх проблем. «Про це, зокрема, йтиметься й на найближчій важливій зустрічі, яку заплановано на 25 лютого цього року, - Саміті ЄС-Україна в Брюсселі», - зазначив посол Франції.

За його словами, це буде чергова можливість для керівників України і ЄС зустрітися й обговорити всі питання, що цікавлять.

К.Вайль зазначив, що всім учасникам процесу необхідно буде використовувати всю свою творчу енергію, аби Угоду про асоціацію було підписано цього року.

На запитання, яким вони бачать вихід із ситуації через те, що кримінальні справи колишніх прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко і міністра внутрішніх справ Юрія Луценка ускладнюють відносини України і ЄС, А.Ремі відповів, що ці справи потребують вирішення.

«Справи Тимошенко і Луценка, як про це було заявлено нашими міністрами, – це одне з питань, які потребують вирішення, один із багатьох напрямків, за якими необхідна подальша робота. Оскільки, загалом, йдеться про необхідність проведення реформ, зокрема, й у пов'язаній із цими справами судовій сфері. Водночас, ЄС не може вирішувати замість України її внутрішні проблеми», - сказав А.Ремі.

У свою чергу К.Вайль підкреслив, що в заяві Ради міністрів ЄС чітко сформульовано очікування, що саме в ЄС хотіли б бачити у вирішенні цих справ перед тим, як буде підписано Угоду про асоціацію.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та низки інших реформ, зокрема – у сфері боротьби з корупцією та покращення бізнес-клімату.

Зараз Угода про асоціацію перебуває на стадії перекладу та технічної підготовки до підписання.