На похорон Діда Хасана з'їхалось кількасот людей і не пускали журналістів
15:55, 20 січня 2013Світ
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Похорон кримінального авторитета Аслана Усояна, більш відомого як Дід Хасан, завершилися на Хованському кладовищі в Москві.
Діда Хасана поховали в Москві
Як передає кореспондент РІА Новини, жалобна церемонія закінчена, з території кладовища виїжджають численні машини тих, хто приїхали попрощатися з Усояном. Всього на кладовищі побували кілька сотень людей.
Біля входу на кладовище були посилені заходи охорони, співробітники ЧОП припиняли спроби журналістів проникнути на територію.
Найвпливовіший в Росії злодій у законі Усоян був поранений 16 січня в результаті стрілянини на вулиці Кухарський, пізніше він помер у лікарні. В ході замаху дві кулі потрапили і в співробітницю ресторану, де сталася НП.
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