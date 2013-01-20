На похорон Діда Хасана з'їхалось кількасот людей і не пускали журналістів

Як передає кореспондент РІА Новини, жалобна церемонія закінчена, з території кладовища виїжджають численні машини тих, хто приїхали попрощатися з Усояном. Всього на кладовищі побували кілька сотень людей.

Біля входу на кладовище були посилені заходи охорони, співробітники ЧОП припиняли спроби журналістів проникнути на територію.

Найвпливовіший в Росії злодій у законі Усоян був поранений 16 січня в результаті стрілянини на вулиці Кухарський, пізніше він помер у лікарні. В ході замаху дві кулі потрапили і в співробітницю ресторану, де сталася НП.